ويزو تهنئ أبطال مسرحية "صباحية مباركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" على تهنئة أبطال مسرحية "صباحية مباركة"، بعد النجاح الذي حقق بعرض المسرحية.

ونشرت ويزو صورًا تجمعها بأشرف عبد الباقي، أوس أوس، علي ربيع، هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" حلويات الموسم وكل موسم مبروك مسرحية صباحيه مباركه ربيع اوس اوستي مجهود عظيم كل الكاست هايل هايل هايل وربنا يوفأكوا، وتنجحوا وتكسروا الدنيا كمان وكمان وطبعا استاذ اشرف عبد الباقي أستاذى شكرا للمسرحية الجامدة اوى دي".

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.