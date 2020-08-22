بعد الاحتفال بعيد ميلاده.. تامر حسني يوجه رسالة لبسمة بوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر لزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعد أن احتفلت بعيد ميلاده وسط أصدقائه.

ونشر تامر صورًا من حفل العيد ميلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" مفاجأة بسومي ليا الف شكر يا حبيبتي و ربنا يخليكي ليا و يخليلنا ولادنا، و يسعد كل الناس و كل الشكر للناس الجميله أصدقاء العمر اللي شاركوها عمل المفاجأه و طبعاً بشكر الناس اللي عملوا التورته الجميله دي".

وكانت بسمة بوسيل احتفلت بعيد ميلاد زوجها في أحد الأماكن العامة بالساحل الشمالي، وعلى أغنية "كل سنة وأنت طيب"، احتفل الثنائي، وحرصت "بسمة"، على تقديم هدية لزوجها وهي صندوق كبير يحتوي على صورة وكعكة.

يذكر أن تامر حسني انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا"، الذي يشاركه في بطولته حلا شيحا وماجد الكدواني.