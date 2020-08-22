شاهد| رانيا يوسف وسلوى خطاب ولقاء الخميسي داخل أحد المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -ضياء مصطفى: نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا تجمعها بالفنانتين سلوى خطاب ولقاء الخميسي.

وظهرت رانيا وسلوى ولقاء، في الصور التي نشرت عبر إنستجرام، داخل أحد المطاعم.

وتشاركت رانيا وسلوى مؤخرا في بطولة مسلسل مملكة إبليس، الذي عرض الجزء الثاني منه مؤخرا عبر منصة شاهد.

فيما كان آخر ظهور للقاء الخميسي ضيفة شرف في مسلسل سكر زيادة، الذي عرض في رمضان الماضي.

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