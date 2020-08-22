تراند اليوم : مغنية عالمية تسعى للحصول على الجنسية الروسية

أعلنت الممثلة والمغنية الأوروغوانية ناتاليا أوريرو عن رغبتها في الحصول على الجنسية الروسية، موضحة إلى أنها ستتمكن من شكر الروس على محبتهم لها بهذه الطريقة.

وأوضحت أوريرو لوكالة “سبوتنيك” أنها لن تعيش في روسيا، لأن منزلها في الأرجنتين، ومع ذلك، فإن الحصول على جواز سفر روسي سيكون خطوة رمزية. وقالت: “هذه طريقة لأشكر كل الحب الذي يمنحه لي الروس”.

وفقا لأوريرو، منذ الزيارة الأولى لروسيا، شعرت بالتقارب مع الشعب والثقافة الروسية، وقالت:

“من الصعب التعبير عن ذلك بالكلمات”، مضيفة إلى أنها لا تتخلى أبدًا عن الهدايا التي يقدمها المعجبون لها.

يذكر أن الفنانة أعربت لأول مرة عن رغبتها في الحصول على الجنسية الروسية في برنامج “أورغنت المسائي” التلفزيوني الفكاهي الروسي، حيث قال مقدم البرنامج، إيفان أورغنت، مازحا إنها أكثر السيدات الأجنبيات تأثرا بالثقافة الروسية، فردت عليه ناتاليا قائلة: “ولم لا؟ يجب أن يفكر بوتين في منحي الجنسية الروسية”.