تراند اليوم : فنانة تتعرض لتحرش جماعي خلال حفل غنائي! (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتحرش جماعي بفنانة سودانية خلال حفل غنائي، وأظهر الفيديو تجمعا كبيرا حول الفنانة السودانية عائشة الجبل، من الرجال والشبان وقاموا بالتحرش بها، خلال حفل غنائي في السودان.

واستنكر رواد مواقع التواصل هذه الحادثة، وطالب البعض بـ”تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل”.

وجاء في التعليقات :” المفروض يكون في عقاب رادع لمثل هذي الممارسات اللاأخلاقية “

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وعلق ناشط آخر :” التحرش ظاهرة صرنا نشوفها كثير سواء بالاطفال او النساء وحتى الرجال مدري وش حلها تطبيقالقانون يمكن يحد من المشكلة“

إلى ذلك، عبّر آخرون عن تضامنهم مع الجبل، قائلين: “كامل التضامن مع الفنانة عائشة الجبل ومع كل البنات والنساء في السودان اللواتي يتعرضن للتحرش بشكل يومي في كل الأوقات وجميع الأماكن دون استثناء”. ووصف البعض ما حصل بالمقرف والتافه.

كما تعرضت العديد من الفنانات إلى التحرش ومنهم من شاركن تجاربهن الصادمة مع الجمهور.

وكانت الفنانة عائشة الجبل التي تعتبر إحدى أشهر الفنانات في السودان أثارت الجدل سابقاً بعدما تلقت سيارة “نيسان باترول” كهدية من أحد معجبيها.