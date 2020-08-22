الشرطة البريطانية تلقي القبض على أغلى مدافع في العالم

رنا صلاح الدين - ألقت الشرطة البريطانية القبض على اللاعب الدولي الإنجليزي، هاري ماجواير، قائد فريق مانشستر يونايتد، بسبب دخوله في مشاجرة مع سياح إنجليز في اليونان.

صحيفة "بروتو ثيما" اليونانية، أفادت أن ماجواير، اشتبك مع سائحين إنجليزيين خلال تواجده في جزيرة ميكونوس، وعندما تدخلت الشرطة اليونانية لفض المشاجرة، حاول المدافع الدولي الإنجليزي مقاومة رجال الشرطة، مما عرضه للاعتقال.

تقارير إعلامية إنجليزية، كانت قد اشارت إلى أنه تم تقييد ماجواير بالأصفاد، واقتيد إلى مخفر الشرطة للتحقيق معه.

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مانشستر يونايتد، أكد في بيان له اعتقال مدافعه، حيث قال: "النادي على علم بالواقعة التي تخص هاري ماجواير، تم التواصل مع ماجواير، وهو يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية.. لن نقوم بتعليق أكثر على ذلك في الوقت الحالي".

هاري ماجواير

ماجواير، الذي يعد أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بعدما انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، كان قد سافر إلى اليونان لقضاء إجازته الصيفية، بعدما ودع اليونايتد منافسات مسابقة الدوري الأوروبي من الدور ثمن النهائي على يد إشبيلية، بخسارته بهدفين مقابل هدف واحد.