فن ومشاهير

رونالدينهو يوصي بمكان دفنه.. وبوضع كرة قدم في قبره

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رنا صلاح الدين - فاجأ نجم الكرة البرازيلي السابق رونالدينهو، جماهير كرة القدم في بلاده وفي العالم، بحديثه عن وفاته بسبب تدهور حالته الصحية داخل سجون باراجواي.

رونالدينهو قال في رسالة لعائلته والمقربين منه: "عندما أموت ادفنوني قريباً من ملاعب كرة القدم، وضعوا معي في قبري كرة قدم، لأنها كل حياتي".

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تقارير صحفية، كانت قد كشفت مؤخرا أن النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، تم الإفراج عنه، من الإقامة الجبرية التي استمرت 4 أشهر في أحد فنادق باراجواي، على خلفية قضية تزوير جواز سفره.

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شبكة ESPN العالمية، أفادت أن السلطات في باراجواي كانت قد أبدت استعدادها لمناقشة المساومة بقضية رونالدينيو، حيث يحاول محامو الأسطورة البرازيلية بحث الخيارات الممكنة لإخراجه من الإقامة الجبرية في وقت مبكر من أغسطس الجاري.

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وفي وقت سابق حاول رونالدينيو التصالح مع الشرطة والقضاء ودفع مبلغ إضافي كتعويض من أجل الخروج من إقامته الجبرية، لكن السلطات رفضت طلبه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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