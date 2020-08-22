إشبيلية بطلًا للدوري الأوروبي في كرة القدم للمرة السادسة في تاريخه

متابعة بتجــــــــــــــرد: توج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي 2020 في كرة القدم عقب فوزه 3-2 على الإنتر في نهائي مثير خلف الأبواب المغلقة في كولونيا بسبب أزمة فيروس كورونا ليعزز رقمه القياسي برفع الكأس للمرة السادسة. وسدد المدافع دييغو كارلوس الذي وضع ضمادة حول ساقه ركلة خلفية وأخطأ روميلو لوكاكو مهاجم إنتر في إبعاد الكرة لتسكن شباك فريقه بهدف حسم اللقب. وبدأت القصة المثيرة عندما عرقل دييغو كارلوس البلجيكي لوكاكو ليمنح إنتر ركلة جزاء مبكرة سجل منها مهاجم إنتر الهدف الأول في الدقيقة الرابعة وهو هدفه 34 هذا الموسم.وتعادل اشبيلية بضربة رأس لوك دي يونغ وعاد المهاجم الهولندي ليضيف الهدف الثاني بطريقة مشابهة في الدقيقة 33 لكن مدافع إنتر دييغو جودين تعادل من ضربة رأس أيضا بعد لحظات.

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