متابعة بتجــــــــــــرد: إحتجزت السلطات اليونانية هاري مغواير لاعب مانشستر للتحقيق معه بعد عراك في جزير ميكونوس. وتم استدعاء الضباط لفض مشاجرة بين مجموعتين من السياح، وتحتجز السلطات أيضاً مواطنين بريطانيين إثنين. وقال مسؤول في الشرطة اليونانية “وجه لاعب الكرة إساءة لفضية لأحد الضباط ثم وجه إليه ضربة بعد ذلك” ، وأضاف المسؤول “الثلاثة كانوا مستمرين في مقاومة السلطات عندما وصلوا إلى قسم الشرطة في ميكونوس”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد في اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.