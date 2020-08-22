نادين نجيم تغادر المستشفى وتتطلع إلى بداية جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أسبوعين من تواجدها في المستشفى إثر إصابتها في إنفجار مرفأ بيروت، غادرت النجمة اللبنانية نادين نجيم المستشفى وعادت إلى منزلها لتجد بيروت ومنزلها على حدٍ سواء في حالة دمار.
وشاركت نادين نجيم متابعيها عبر القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام مشهد الدمار في بيروت من شرفة منزلها، وقالت: ” هيدي مع الأسف بيروت من عندي من البيت، شي بيوجّع القلب وبيبكّي من نص القلب، ما بصدّق”.
وأضافت: “هيدا بيتي، طبعاً اتهدم وكتّر خير الله على كل شي الحمدلله، وبلشنا النقل”.
وتساءلت نجيم: “المشكلة الواحد ما بيعرف وين بدو يروح، ما بيعرف وين في أمان؟ إن شاء الله يا رب تكون هيدي خاتمة الأحزان وآخر شي ممكن يصير على لبنان، يا رب من بعده تكون بداية جديدة”.
جدير ذكره أن نادين خضعت في اليومين السابقين لعمليتين جراحيتين جراء الاصابة التي تعرضت لها عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين.
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