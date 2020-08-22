إنكار نسب واستيلاء على أموال.. ممثلة مصرية وزوجها يتبادلان الاتهامات

أعلنت الفنانة المصرية هالة صدقي، أنها تقدمت بمذكرة إلى النيابة العامة المصرية ضد زوجها سامح سامي ومحاميه، الذي ظهر في مقطع فيديو وجه خلاله اتهامات لها بالاستيلاء على أموال زوجها، المقيم حاليا في الولايات المتحدة، وتحدث عن رفع دعوى إنكار نسب ضدها وإجراء تحليل الحمض النووي DNA لأبنائها.

جاء ذلك ردا على الفيديو المتداول لزوجها الذي يتهمها فيه بالاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها، وأموال من حسابه البنكي بعد أن حرر لها توكيلا عامًا منذ عدة سنوات.





ونشر سامح سامي، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "تزوجنا، في 2007، وقمت بعمل توكيل عام رسمي لها، في عام 2012، أثناء الانفلات الأمني التي كانت تشهده مصر، ومن حقها التصرف في كل شيء، كأنها أنا بالضبط، ولا يجوز إلغاء التوكيل إلا بوجود الطرفين يعني مقدرش ألغيه". وأكد في الفيديو أنه في 2016 "حدثت مشاكل بيننا ولم أستطيع العيش معها مرة أخرى، وسافرت أمريكا، وتفاجأت بعد شهرين بأنها ألقت كل ملابسي في الشارع، ورفعت قضايا نفقة بأرقام خيالية وباعت الأرض التي كنت أملكها ويبلغ سعرها 8 ملايين جنيه، كما أنها حصلت على مبالغ مالية من البنك وأغلقت حسابي بعدها، واضطررت لرفع دعوى أمام القضاء المصري الذي ألغى التوكيل بالفعل".



وأضاف: "أما بالنسبة لقضية النفقة التي طلبت خلالها الآلاف من الجنيهات الإسترلينية فقد قدمت كل ما يثبت أني لا أملك هذه المبالغ، ولكنها أحضرت اثنين من الشهود الزور وتم تأييد الحكم علي وإلزامي بتسديد النفقة".

وتابع: "أما بالنسبة لأولادي فأنا مش عارف أشوفهم ولا أسمع صوتهم ولا أكلمهم، ولا أعرف حاجة عنهم خالص، وأجبرتهم على إلغاء اسمي من أسمائهم ليصبحوا سامو صدقي، ومريم صدقي، هو أنا عملت إيه عشان تعمل كل ده، وإيه ذنب أبي وأمي ميشوفوش أحفادهم".

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واختتم حديثه: "المفاجأة أني حصلت مؤخرا على إن هالة صدقي ليست أمهم الحقيقية، مع العلم بأن البويضات لسيدة أخرى دون الرجوع لي، وأنا استنجد بالنائب العام أرجوك ساعدني لأني مقهور، وأنا أريد عمل تحليل DNA".

وردت، صدقي، على دعوى زوجها إنكار النسب، واتهامها بالاستيلاء على أمواله، قائلة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "لما أب يتخلى عن زوجته وأولاده ويشهر بهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان ) طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس الخاص بالنفقة ينكر نسبهم وفِي الآخر يرفض يطلّق، منتظر الثمن".





وأضافت صدقي قائلة: "تم عمل بلاغ ضد الموقع الذي تم التشهير بي وبأولادي وبلاغ ضد المحامي للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لسرد وقائع ليس لها أي صحة لمجرد التشهير والضغط علي، واعتذر لإقحامكم في أمور شخصية وليس مجالها الميديا ولكن وجب التوضيح وبعد صمت خمس سنين".





وتداول رواد موقع التواصل، الخميس، فيديو لشخص يدعى أنه محامي سامح سامي، مؤكدًا أن موكله رفع دعوى قضائية يطالب من خلالها بتحويل هالة صدقي للطب الشرعى وتحليل DNA لإنكار نسب أبنائهما، مؤكدًا أن الزوج أكد أن الفنانة تلاعبت بالحقن المجهرى، مستعينة ببويضات امرأة أخرى، لأنها غير صالحة طبيًا للإنجاب من الأساس، حسب زعمه.

وتابع المحامي قائلًا: "رفعنا دعوى قضائية ولم يحضر أي شخص من قبل الفنانة وذلك في أولى جلساتها في 12 يوليو الماضي، وقد تم تأجيلها إلى 22 سبتمبر المقبل، وقد استلمت الدعوى ولم تأت أو محام تابع لها".