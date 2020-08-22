بعد خسارة الأهلي.. سلمان الفرج يبشر جمهور الهلال

ستكون جماهير الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين على موعد مع أنباء سعيدة بعد ساعات من الخسارة أمام الأهلي، مساء الخميس.

وتعرض الهلال للخسارة أمام الأهلي 1-2، في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتقلص الفارق بين "الزعيم" المتصدر بـ60 نقطة والنصر الوصيف إلى 6 نقاط قبل 4 جولات على النهاية المسابقة.

وبحسب مراسل "العين الرياضية"، فإن سلمان الفرج نجم الهلال سيتقدم قائمة اللاعبين الذين سيتم قيدهم في معسكر لقاء الفريق المقبل أمام الفيصلي، مساء الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

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وعن ذلك الأمر، قال الفرج في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "أنا جاهز للمشاركة مع الهلال ومساعدة الفريق في المباراة المقبلة ضد الفيصلي".

وتعافى الفرج من الإصابة التي تعرض لها، وتسببت في غيابه عن مباراة القمة ضد الأهلي، ومن ثم، فإن عودة اللاعب للفريق تعد بمثابة أنباء سعيدة لجماهير الهلال.

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ويعد الفرج البالغ من العمر 31 عاما، أحد أعمدة الهلال الرئيسية منذ تصعيده للفريق الأول عام 2008، وهو الذي حقق مع "الزعيم" 11 لقبا محليا وقاريا.