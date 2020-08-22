شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ماريا كارى تطرح أغنيتها الجديدة "Save the Day" بمشاركة لورين هيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة ماريا كارى أغنية سنجل جديدة بعنوان "Save the Day" بمشاركة المغنية لورين هيل، وحققت الأغنية بمجرد طرحها 103 آلاف مشاهدة، وكانت النجمة العالمية ماريا كارى كشف عن موعد إطلاق ألبومها الغنائى الجديد وهو الخبر الذى قابلة عشاق و محبى كارى بحماس وفرحة شديدة، وقد كشفت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 50 عاما أن ألبومها الجديد سيحمل اسم "The Rarities".

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وأشارت ماريا كارى إلى أن ألبومها الغنائى The Rarities من المقرر أن تطرحه بالأسواق فى 2 أكتوبر المقبل، وقد بعثت ماريا كارى برسالة لمحبيها ومعجبيها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر"، حيث كتبت "إنه للاحتفال بنا، وأشكركم على سنوات من الحب الصافى والدعم، أنا ممتنة جدا لكم.. ألبوم THE RARITIES سيصدر فى 2 أكتوبر".

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 و استطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم ، و أصبحت ذات شعبية جارفة و لديها عشاق من شتى أنحاء العالم ، و من أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى : " all i want for christmas is you " و " we belong together " و " obsessed " و" one sweet day " ، و غيرها.