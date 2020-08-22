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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستأنف تنظيم المعارض والمؤتمرات 15 سبتمبر والان مع التفاصيل
السبت 22 أغسطس 2020
ستأنف دبي أنشطة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في المنشآت الفندقية ومواقع إقامة الفعاليات، ابتداء من 15 سبتمبر المقبل، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، في ما يخص التعقيم والتباعد ولبس الكمامات وغيرها من القواعد، وذلك في إطار رفع القيود والعودة التدريجية للأنشطة السياحية والاقتصادية، إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد 19»، وفقا للبيان.
وذكرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، في تعميم جديد إلى أصحاب المنشآت الفندقية ومواقع إقامة الفعاليات ومنظمي الفعاليات والمؤتمرات وقطاع التجزئة في دبي، أنه بناءً على توجيهات مركز التحكم والسيطرة فقد تم تحديث الإرشادات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
حيث تعود أنشطة فعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض المحلية بدءاً من 15 سبتمبر المقبل. أما فعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية، فستبدأ من 1 أكتوبر المقبل. وتبدأ فعاليات الترفيه في 15 سبتمبر المقبل. وأشار التعميم إلى أن الأفراح والمناسبات الاجتماعية الخاصة غير مسموح بها حالياً حتى إشعار آخر.
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