ميسي يفكر في الرحيل عن برشلونة.. إليكم ما كشفته تقارير إعلامية إسبانية

متابعة بتجـــــــــــرد: أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن النجم ليونيل ميسي لا يزال يفكر في الرحيل عن برشلونة بعد لقاء رونالد كومان المدرب الجديد للنادي القطالوني.
كما خصصت الصحف الرياضية الأربعة في البلاد صفحاتها الأولى للحديث عن المستقبل الغامض للمهاجم الأرجنتيني الشهير.
وقالت “ماركا” الصحيفة الأكثر مبيعاً في إسبانيا إن ميسي أبلغ كومان أن احتمال رحيله أقوى من إمكانية استمراره في صفوف النادي، في حين قالت “إس” في صفحتها الأولى “ميسي يعتقد أنه سيرحل”.
وقالت موندو ديبورتيفو الصادرة في برشلونة: “ميسي لا يرى مستقبله واضحا”، لكنها أشارت إلى أن فرصة ميسي في الرحيل قريباً ضئيلة نظراً للشرط الجزائي الكبير في عقده والذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو أي 827 مليون دولار”.
وبحسب اللوائح، فإنه سيكون مسموحاً لميسي الحديث إلى فرق أخرى بداية يناير/كانون الثاني المقبل لأن عقده ينتهي في
حزيران.
يذكر أن ميسي كان انضم الى برشلونة عندما كان عمره 13 عاما وأحرز للفريق 634 هدفاً في 730 مباراة، وهو بذلك الهداف التاريخي للنادي القطالوني، كما أنه لا يزال اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب معه برصيد 33 لقباً.
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