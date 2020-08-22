نيمار يحدث بلبلة قبل نهائي الأبطال.. صورة في المستشفى وقناع طبي!

متابعة بتجــــــــــرد: أحدث نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا حالة بلبلة كبيرة بين عشاق هذه الرياضة، بنشره صورة له قبل أيام قليلة من مباراة بايرن ميونخ وباري سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر نيمار صورة على خاصية الـStories عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهر فيها وهو على سرير طبي داخل مستشفى مرتدياً قناعا بلاستيكيا للتنفس.

وعلق النجم البرازيلي على الصورة بكلمتين باللغة البرتغالية: “اعتن بنفسك”، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.