- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: أحدث نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا حالة بلبلة كبيرة بين عشاق هذه الرياضة، بنشره صورة له قبل أيام قليلة من مباراة بايرن ميونخ وباري سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشر نيمار صورة على خاصية الـStories عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهر فيها وهو على سرير طبي داخل مستشفى مرتدياً قناعا بلاستيكيا للتنفس.
وعلق النجم البرازيلي على الصورة بكلمتين باللغة البرتغالية: “اعتن بنفسك”، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يحدث بلبلة قبل نهائي الأبطال.. صورة في المستشفى وقناع طبي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.