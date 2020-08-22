الحكومة البوليفية تتهم الرئيس السابق موراليس بإقامة علاقة مع قاصر

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن نائب وزير العدل غيدو ملغار، أمس الخميس، أنّ الحكومة البوليفية تقدّمت بشكوى جنائية إلى النيابة العامة ضد الرئيس السابق إيفو موراليس تتهمه بإقامة علاقة مع قاصر.

وقال في مؤتمر صحافي: “رفعت وزارة العدل شكوى ضد المواطن خوان إيفو موراليس أيما بجريمتي الاغتصاب والاتجار بالبشر”.

ويأتي هذا الإعلان بعدما بثت الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي أخيراً صوراً لإيفو موراليس إلى جانب شابة قالت إنها تدعى ن. م. وتبلغ من العمر الآن 19 عاما.

وكان الرئيس اليساري السابق، البالغ من العمر 60 عاما، قد استقال في تشرين الثاني بعد أسابيع من الاحتجاجات وتحت ضغط من القوات المسلحة، بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، ثم لجأ إلى الأرجنتين. وزادت الحكومة البوليفية الانتقالية منذ ذلك الحين الاتهامات ضده بما فيها اتهامات الفتنة والإرهاب بسبب العنف الاجتماعي الذي وقع بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2019.

ويُشار إلى أنّه في بوليفيا، يعاقب على الاغتصاب بالسجن من سنتين إلى ست سنوات والاتجار بالبشر من 10 إلى 15 عاما.