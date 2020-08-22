يسرا تدعو إلى مساعدة لبنان: إنهض من تحت الرماد

متابعة بتجـــــــــــرد: لم تتوقف المبادرات لمساعدة الشعب اللبناني بعد إنفجار المرفأ الذي هز بيروت ولبنان في الرابع من آب الماضي.

وانضمت الممثلة المصرية يسرا إلى المصمم اللبناني زهير مراد بدعم ومساعدة اللبنانيين من خلال نشر صورة لها بقميص كُتب عليها “Rise from the Ashes” أي “إنهض من تحت الرماد”.

ودعت يسرا متابعينها إلى شراء هذا القميص الذي تعود كل أرباحه لدعم جهود الإغاثة التي يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني وجمعية “Offrejoie”.