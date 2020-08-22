ميكا يقيم حفلًا موسيقيًا افتراضيًا لدعم بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: يقيم النجم العالمي من أصول لبنانية ميكا حفلاً موسيقياً افتراضياً مباشراً عبر YouTube يعود ريعه لجمع التبرعات لمساعدات العائلات المنكوبة جراء انفجار مرفأ بيروت الكارثي.

ميكا، المغني المولود في بيروت، سيحي الحفل الموسيقي في 19 سبتمبر /أيلول.

ويبلغ سعر التذاكر التي تتيح الوصول إلى البث المباشر 10 يورو / 10 دولارات / 10 جنيهات إسترلينية، وستتوفر على TicketMaster اعتبارًا من الاثنين 24 آب.

كما سيتم إطلاق حملة لجمع التبرعات على منصة GoFundMe، ويعود ريع الأرباح من التبرعات ومبيعات التذاكر للصليب الأحمر اللبناني ومنظمة Save The Children Lebanon.