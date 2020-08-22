بوراك دينيز يقع في حبّ هذه الممثلة

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم التركي بوراك دينيز لخوض بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان “المرعشلي”، تشاركه فيه الممثلة ايلينا بوز وتدور أحداثه حول رجل نشأ في مدينة كهرمان مرعش، وفيما يواجه الصعوبات والمشاكل التي يمر بها يقع في حب فتاة شابة تدعى فيروزة.

من المقرر تصوير المسلسل نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بعد انتهاء ايلينا بوز من تصوير مشاهدها في مسلسل “عشق 102”.

نذكر أن ايلينا بوز برزت في تجسيد شخصيات متنوعة في عدة مسلسلات منها: قلوب محطمة، سيدة المزرعة، الإخوة، حريم السلطان وغيرها.

أما بوراك دينيز، نجم مسلسل “حكايتنا”، كان قد تصدر العناوين في الأسابيع الفائتة بعدما اصطدمت سيارته بدراجة نارية ظهرت أمامه وسط الطريق، حيث رصدته كاميرات الأمن الموجودة في الشارع. الشرطة قامت بفحص بوراك ليتضح انه كان تحت تأثير الكحول بنسبة 1.77 فتم سحب رخصة القيادة منه لمدة ستة أشهر.