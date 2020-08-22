حقيقة إصابة جورج وسوف بفيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: أصيب محبو الفنان جورج وسوف بحالة من القلق الشديد بسبب انتشار شائعة جديدة طالت صحة سلطان الطرب في الساعات الماضية. وانتشرت معلومات مجهولة المصدر عن إصابة وسوف بفيروس كورونا في الساعات الماضية. ونفى مكتب جورج وسوف الإعلامي كلّ ما تمّ تداوله بالأمس عن إصابة سلطان الطرب بكورونا. وأكّد المكتب أن جورج وسوف بصحّة جيّدة وليس مصاباً بكورونا لا بل لا يعاني من أي عوارض تشير إلى تدهور صحّته، وأضاف “نطمئن جميع محبّي وسوف أنه بخير، وحان الوقت لنقول: كفى شائعات”.

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