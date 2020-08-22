هيفاء وهبي.. وجه الأمل لـ بيروت الغد

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف خبير التجميل بسام فتوح عن صورة جديدة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ظهرت فيها بإطلالة فاتنة من دون مكياج، كما أنها لم تضع عدسات لاصقة.

ووصف بسام فتوح جمال هيفاء بهذه الصورة، التي حملت توقيع مصوّر المشاهير محمد سيف، بعبارة “وجه الأمل”.

وتصدّرت صورة هيفاء وهبي صفحات الأكثر تداولًا عبر الإنترنت حيث تناقلها محبّوها بشكل واسع، وأرفقوها بتعليقات جميلة جدًا أجمعوا من خلالها على أن هيفاء تعكس الصورة الجميلة لمدينة بيروت ولبنان إلى كل العالم.

جدير ذكره أن أضرار الإنفجار الذي هز العاصمة اللبنانية طالت عدد كبير من الناس ومن بينهم منزل هيفاء وهبي الواقع على الواجهة البحرية لمدينة بيروت.

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ومنذ وقوع إنفجار مرفأ بيروت الكارثي، لجأت هيفاء وهبي إلى صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي لتشجيع متابعيها من كافة أنحاء العالم على مساعدة المُتضرّرين من الإنفجار.

على صعيد آخر، عادت هيفاء وهبي لإستئناف تصوير مسلسلها الجديد “أسود فاتح” في لبنان من انتاج شركة الصبّاح اخوان، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. ويشارك بطولة المسلسل إلى جانب هيفاء وهبي، نخبة من الممثلين نذكرم منهم شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف وغيرهم.