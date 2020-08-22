شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان ديكتاتور مع أولاده فى مسلسله الجديد "المخملى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان جمال سليمان دور اب ديكتاتور بمسلسله الجديد "المخملى"، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ، ويعيش فى قصر كبير فى محافظة المنصورة، والأحداث تدور فى حقبة الأربعينات ويقوم أولاده بالإنقلاب عليه بسبب الشدة التى يعاملهم بها، ويواصل صناع العمل فى ترشيح فريق العمل استعداداً لانطلاق التصوير. ويعقد جلسات عمل مع جمال سليمان والمؤلف محمد ناير والمخرج رؤوف عبد العزيز للاستقرار على التفاصيل الخاصة بالعمل وترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة وتحديد موعد بدء التصوير. وعرض لجمال سليمان فى الدراما الخليجية خلال شهر رمضان الماضى مسلسل "الحرملك 2" بمشاركة نادين خورى، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، سامر المصرى، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، أحمد الاحمد، قاسم ملحو وعدد آخر من نجوم الدراما العربية وتأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق.

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