شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة المغنى زين مالك تكشف عن نظامها الغذائى فى فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عارضة الأزياء جيجى حديد الحامل فى جنينها الأول من حبيبها المغنى زين مالك، عن نظامها الغذائى فى فترة الحمل، حيث تحرص على تناول حلوى السينابون والفراولة والسوشى مع الأفوكادو والفلفل والخيار والسلطة.

وكانت عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، احتفلت باقتراب موعد ولادة مولودها الأول، حيث تنتظر جيجى وحبيبها المغنى زين مالك، أول مولود لهما حيث نشرت صورتها وهى تقبل زين مالك، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "بابا".

يأتى هذا بعد أسبوعين من مفاجأة عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام، من خلال نشر فيديو عبر خاصية الاستورى تضمن كشفها عن بطنها للمرة الأولى خلال فترة حملها، حيث شاركت تفاصيل الحمل التى حرصت على إخفائه فى البداية، مع متابعيها الذين يتخطى عددهم 55 مليون متابع من كافة أنحاء العالم.

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وتطرقت جيجى حديد، إلى سبب اخفائها الحمل فى البداية بالتأكيد على أن هذا الخبر لا يعد الأهم أو من شأنه تغيير العالم، كما أنه فضلت عدم الحديث عن الأمر وتسليط الضوء عليه فى وقت يعانى فيه العالم من أزمة حادة مثل فيروس كورونا، الذى يتسبب فى معاناة الملايين حول العالم ممن فقدوا أحبابهم جراء هذا الفيروس التاجى، واستكملت حديثها بالتأكيد على أنها صارت حالياً فى الشهر السابع من حملها، وتعيش حالة من الفرحة العارمة بسبب انتظار مولودها الأول خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن جيجى حديد تطرقت فى وقت سابق إلى كيفية ظهورها فى الصور برشاقتها المعتادة رغم الحمل، بتأكيدها على أن مظهرها فى الصور لا يعكس الحقيقة كاملة، وأضافت بأن الزى التى ترتديه مع التقاط الصورة من زاوية معينة هو ما يظهرها بهذا الشكل الذى لا يجعل أحد ينتبه لأى انتفاخ فى بطنها، وكانت كشفت جيجى أن احتفال عيد ميلادها الخامس والعشرين الأخير احتفلت به مع أقرب أفراد عائلتها فقط، وحتى كعكة عيد ميلادها كانت توضح حملها.