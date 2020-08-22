محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المذيعة بوسي شلبي صورة تجمعها بنجوم الفن، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر في الصورة الفنانة إلهام شاهين، أحمد حلمي، منى زكي، ليلى علوي، السيناريست تامر حبيب، عمرو يوسف، أحمد السقا، علقت "شلبي" على الصورة :"الناس الحلوة".
وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم"، على شاشة المحور، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر السقا وحلمي ومنى زكي.. بوسي شلبي تنشر صورة مع نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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