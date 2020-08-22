السقا وحلمي ومنى زكي.. بوسي شلبي تنشر صورة مع نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة بوسي شلبي صورة تجمعها بنجوم الفن، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة الفنانة إلهام شاهين، أحمد حلمي، منى زكي، ليلى علوي، السيناريست تامر حبيب، عمرو يوسف، أحمد السقا، علقت "شلبي" على الصورة :"الناس الحلوة".

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم"، على شاشة المحور، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن.