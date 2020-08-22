رانيا فريد تنشر صورًا من كواليس "قوت القلوب2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورتين من كواليس مسلسل "قوت القلوب" الجزء الثاني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت رانيا على الصورة :" أصدقائي الحلوين اجمد مدير تصوير وإضاءة هيثم ناصر و العشرة الحلوة اشتغلنا أحلى مسلسلات مع بعض المخرج المنفذ علاء وجدي و مخرج لوكيشن محمود الشربيني أثناء تصوير مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني".

"قوت القلوب" ينتمي لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي ، وإخراج مجدي أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت "ماجدة زكى" التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى