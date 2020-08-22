بدون مكياج.. أحدث ظهور لهيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المصور محمد سيف صورة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت هيفاء في الصورة دون مكياج، في أحدث ظهور لها. من ناحية أخرى، تواصل هيفاء وهبي تصوير مسلسل "أسود فاتح"، بعد توقفه لفترة بسبب كورونا، والمسلسل من بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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