اشبيلية يتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ 11 ثانية

استطاع فريق إشبيلية الإسباني تحقيق فوز ثمين على انتر ميلان الإيطالي ليتوج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” للمرة السادسة في تاريخه، بعد مباراة مثيرة 3-2 في النهائي الذي أقيم في كولن الألمانية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وسدد المدافع دييغو كارلوس، الذي وضع ضمادة حول ساقه، ركلة خلفية وأخطأ روميلو لوكاكو مهاجم إنتر في إبعاد الكرة لتسكن شباك فريقه بهدف حسم اللقب.

وبدأت القصة المثيرة عندما عرقل دييغو كارلوس البلجيكي لوكاكو ليمنح إنتر ركلة جزاء مبكرة سجل منها مهاجم إنتر الهدف الأول في الدقيقة الرابعة وهو هدفه 34 هذا الموسم.

وتعادل إشبيلية بضربة رأس لوك دي يونغ وعاد المهاجم الهولندي ليضيف الهدف الثاني بطريقة مشابهة في الدقيقة 33 لكن مدافع إنتر دييغو غودين تعادل من ضربة رأس أيضا بعد لحظات.

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وأقيمت المباراة بدون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.

وتأهل إشبيلية للعب مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي تقام 24 أيلول/سبتمبر المقبل، حيث يلاقي الفائز من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام غدا الأحد وتجمع بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وكان انتر ميلان تأهل للمباراة النهائية بفوزه على شاختار دونيتسك الأوكراني 5 / صفر في الدور قبل النهائي، فيما تأهل إشبيلية بفوزه على مانشستر يونايتد 2 / 1 في الدور قبل النهائي.

وفاز إشبيلية بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في 2005 و2006 ثم توج بلقب الدوري الأوروبي في ثلاثة مواسم متتالية من 2014 إلى 2016.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إقامة بطولة مصغرة بداية من دور الثمانية للدوري الأوروبي، ومنح حق استضافتها لمنطقة راين-رور غرب ألمانيا.