شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الأولى من فيلم دينا الشربينى الجديد "ثانية واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة دينا الشربينى من تصوير 3 أيام فى فيلمها الجديد "ثانية واحدة" الذى بدأت تصويره قبل عيد الأضحى الماضى واستأنفته يوم الاثنين الماضى، حيث صورت أول المشاهد فى استوديو المغربى بشبرا منت، وبعد ذلك فى شوارع أكتوبر، ثم انتقلت إلى إحدى الشقق بمنطقة أكتوبر أيضا، على أن تستكمل العمل هذا الأسبوع فى الزمالك.

فيلم "ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى، وبطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفناننين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم منهم فتحى عبد الوهاب، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت.

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فيلم ثانية واحدة

الفيلم استمرار للنشاط السينمائى الذى تعيشة دينا الشربينى هذا العام، إذ تنتظر عرض فيلمين انتهت من تصويرهما قبل عدة أشهر، وهما "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"مع كريم عبد العزيز، و"يوم 13" منذ بداية العام ولكن تم تأجيل عرضهما بسبب اغلاق دور العرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما تواصل تصوير فيلم "30 مارس" مع أحمد الفيشاوى، وتستعد للظهور كضيفة شرف فى فيلم "قمر 14" للمخرج هادى الباجورى.

وفى سياق آخر شاركت دينا الشربينى فى تصوير أغنية عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر" بالساحل الشمالى التى تم طرحها اليوم على أحد التطبيقات، والأغنية من كلمات تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعى، ومن توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.