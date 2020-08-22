شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لأبطال مدرسة المشاغبين فى البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة نادرة لأبطال مسرحية مدرسة المشاهدين خلال سباحتهم فى المياه قالوا إنها التقطت فى دولة السودان خلال عرض المسرحية هناك، وضمت الصورة الزعيم عادل إمام والنجم سعيد صالح، والنجم يونس شلبى، والنجم هادى الجيار.

كان الفنان هادى الجيار قد قال أثناء استضافته فى برنامج مساء DMC ، مع الإعلامي رامى رضوان ، على قناة DMC، إن مسرحية مدرسة المشاغبين تعرضت للكثير من الانتقادات منذ عرضناها بمدينة الإسكندرية ولكن إذا شاهدها الناس بإمعان سيجدونها مسرحية هادفة .

وأضاف الجيار، فى السبعينات كان هناك اختلاف فى وجهات النظر بين الاباء والأبناء فالشباب كان يناشد بالحريات ، فأبطال المسرحية كان لكل منهم حلم خاص به لم يعترف به والدهم ، ولكن عندما فهمتهم وأحست بهم المدرسة أحبوها .