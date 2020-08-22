خطيبة أحمد سعد تحتفل بعيد ميلاده على ضفاف النيل في أجواء صاخبة.. صور

رنا صلاح الدين - لم تكتف خطيبة النجم المصري أحمد سعد الجديدة بالهدية المختلفة التي قدمتها له بالتزامن مع إعلان خطبتهما رسمياً، وقررت الاحتفال بعيد ميلاده في حفل خاص بحضور أقرب أصدقائهما.

علياء، خطيبة سعد كانت قد فاجأته بلافتات إعلانية ضخمة على كوبري أكتوبر تحمل صورته وعبارة «أحمد سعد.. عيد ميلاد سعيد.. حب»، وبالإضافة لاحتفال الثنائي بخطبتهما رسمياً خلال الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الـ39، اقامت علياء حفل آخر على إحدى البواخر النيلية، دعت له عدد من أقرب أصدقائهما.

أحمد سعد

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عدد من صور حفل عيد ميلاد سعد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعكس أجوائه الصاخبة، وكان لافتاً اختيار العروسين والحضور للون الأبيض لملابسهم، وقد تمنى النشطاء للمطرب المصري السعادة والنجاح بحياته الجديدة.

يُذكر أن أحمد سعد كان قد أعلن عن ارتباطه عاطفياً يناير الماضي دون الكشف عن هوية حبيته، حتى أحتفل بعيد ميلادها علناً لأول مرة بعد ارتباطهما يوليو الماضي، وهو ما اعتبره البعض بمثابة إعلان عن خطبة الحبيبن.

خطيبة سعد الجديدة هي «علياء بسيوني»، وهي سيدة أعمال من خارج الوسط الفني، وتملك متجرا لبيع الأزياء النسائية الفاخرة، وقد سبق وتزوج الفنان المصري 3 مرات، الأولى من والده أبنائه، لبنى بيوني، والثانية من الفنانة المصرية ريم البارودي، والثالثة من النجمة سمية الخشاب، حيث مازال يعيش سعد صراعاً قضائياً مع الأخيرة منذ انفصالهما في مارس 2019، وذلك حول حقوقها الشرعية بعد الطلاق.