نادين نسيب نجيم تشع أنوثة بآخر جلسة تصوير قبل اصابتها في انفجار بيروت.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بكواليس آخر جلسة تصوير خضعت لها قبل اصابتها في الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت 4 أغسطس الماضي.

ملكة جمال لبنان السابقة ظهرت في الصور بفستان زهري ضيق، جسد قوامها بشكل مثير، ململمة شعرها للخلف بتسريحة بسيطة، وهو الـ«لوك» الذي اشعّت فيه أنوثة وجاذبية، وقد كشفت نادين في كواليس ومناسبة هذه الجلسة في تعليق كتبت فيه: «ما قبل ٤ آب ... ما قبل الانفجار ... كنت عم صور حلقة لبرنامج على التلفزيون قلت بحط هل الصورة فيا لون زهر بيعطي أمل شوي لغدٍ أفضل».

نادين كانت قد ظهرت لأول مرة بعد اصابتها في الانفجار بصورة من داخل المستشفى، بوجه غطته الكدمات، وإصابة واضحة في الأنف، محتضنة طفليها، وارفقتها بتعليق مؤثر كتبت فيه: «بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا».

يُذكر أن إصابة نادين في الانفجار ادخلتها غرفة العمليات مرتين، الأولى حضعت فيها لعملية جراحية استمرت لـ6 ساعات، وأخرى في أنفها بعد تعرضه لكسور جراء الاصابة، بالإضافة لحالتها النفسية الصعبة التي تعيشها، الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار انفعالي بالهجرة من لبنان فور تعافيها، وهو ما كشفت عنه بتدوينة كتبت فيها: « رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً».