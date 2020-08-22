أول ظهور لزوجة رامي عياش بعد اصابتها في انفجار بيروت.. شاهد

رنا صلاح الدين - ظهرت مصممة الأزياء داليدا عياش، زوجة نجم البوب اللبناني رامي عياش، لأول مرة منذ اصابتها في الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت في صورة عائلية خاصة شاركها الفنان مع متابعيه.

رامي فاجأ متابعيه ونشر صورة عفوية تجمعه بزوجته وطفليهما «آرام و»، وكان لافتاً ظهور «داليدا»، والضمادات الطبية تغطي أجزاء من جبينها وأنفها، وذراعها، ولم يعلق النجم الللبناني عليها، مكتفياً بما تعكسه اللقطة من دفء العائلة.

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فانز وأصدقاء النجم اللبناني وعدد كبير من نجوم الوطن العربي حرصوا على تقديم التهاني لرامي على سلامة زوجته، متمنيين لها الشفاء العاجل، ولبيروت السلام والأمان الدائم، داعين الله أن تخرج لبنان من أزمتها السياسية والاقتصادية الحالية بأسرع وقت وأقل خسائر.

الوب ستار كان قد كشف عن اصابة زوجته دون نشر أي صور لها، وكتب: «جروحها توزعت بين جبينها وانفها أيديها وأرجيها.. ولكن الحمد لله على كل شي.. مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح»، مضيفاً: «أطفال مقطوعة اجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا»، وتابع: «مشاهد ما كنا حابين ولادنا يشوفوها.. الله يشفي كل جريح ويرحم كل اللي فارقونا.. بدنا نعيش بسلام لأن تعبنا خلص».

وفي لفتة انسانية منه، رفض رامي عياش الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام، والذي يوافق 18 أغسطس، مبرراً ذلك بتدوينة كتب فيها: «بشكر الجميع على أمنياتكن الحلوة الغالية . الفرحة مش كاملة عندي ابدا . وعذرا مش رح احتفل بالوقت اللي لبنان موجوع ومجروح هالقد. بتمنى دعائكم يشمل لبنان معي بإنو يرجع بخير ويستعيد فرحتو وعافيتو . بحبكن».