إبراهيم نصر.. هاجم رامز جلال وتعرض لموقف غريب بسبب سمير غانم.. صور

رنا صلاح الدين - لم يكتف الفنان المصري إبراهيم نصر ببرامج المقالب التي قدمها لسنوات وحقق من خلالها نجاحا كبيرًا، فكان له أدوار هامة في السينما والدراما.

ولد الفنان المصري إبراهيم نصر في أغسطس 1950، وذلك بأسيوط، أحب الفن منذ صغره، وقدم دورا دراميا في برنامج بعنوان ‹عزيزي المشاهد›.

اشتهر بتقديم شخصية زكية زكريا، وقال إن المواقف التي قدمها كانت طبيعية جدا، وكان يتيح للمشاهد اختيار نشر المقلب أم لا.

هاجم إبراهيم نصر الفنان رامز جلال بسبب المقالب التي يقدمها، واتهمه بأنه يهين ضيوفه، وقال إن رامز يكشف عن جوانب لا تليق من ضيوفه وهذا غير مقبول حتى وإن كانوا يقبلون ذلك بسبب المال.

ابراهيم نصر

تعرض الفنان الراحل لموقف غريب، عندما نصحه الفنان سمير غانم بالذهاب إلى طبيب أسنان يحبه جدا، وقال «نصر» في برنامج «العاشرة مساءً»، الذي يذاع على قناة «دريم»: «وصفلي سمير غانم دكتور وقالي روح له في وسط البلد، وعماره فخمة واسمه كذا، وعملت كده، ولقيت حد قصير وشعره سايبه على ودانه وبيكحت في الأرض كأنه مربي قطه في رجله›.

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ابراهيم نصر

وتابع: «ولقيت صوته زي صوت الستات، وطبقة صوته عامله كده ليه ودخلني أوضة الكشف، وفجأة قالي تحب تسمر مزيكا خفيفة، وحطلي أسطوانه موسيقى غريبة والصدغ وارم وعايز أشوف إيه الموضوع، والمفروض دكتور عظيم، قعدت أنا عايز ألطم في إيه يا عم، وشوية وقلت له إلى اللقاء في وقت آخر، قال طيب نلتقي مرة تانية›.

ابراهيم نصر

إبراهيم نصر قدم عدد من الأعمال الهامة ومنها: ‹حسن اللول، الكهف، شمس الزناتي، امرأة واحدة لا تكفي›، وغيرها.

وفي الدراما قدم: ‹رأفت الهجان، فوق السحاب، مارد الجبل›، وكان آخر فيلم شارك فيه ‹صاحب المقام›، الذي رحل قبل أن يشاهده.

ابراهيم نصر