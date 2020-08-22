شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مظاهر التباعد الاجتماعى داخل السينمات فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت أكبر سلسلة دور سينما فى الولايات الأمريكية المتحدة AMC عملها وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، مع تخفيض سعر التذاكر ليصل إلى 15 سنتًا فقط.

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض فى الولايات المتحدة الأمريكية فيلم "Unhinged" للنجم العالمى راسل كرو وذلك فى إطار استقبال دور العرض السينمائي الأفلام حول العالم بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

الفيلم من بطولة النجم العالمى راسل كرو "Unhinged" وهو من إخراج ديريك بورتى وتأليف كارل إلسورث، ويشارك راسل كرو البطولة كل من جيمي سيمبسون و جابرييل بيتمان.

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يذكر أن عودة الحياة للسينما لا تعني العودة لما قبل كورونا، لأن صالات السينما سيتم فتحها بسعة 25% فقط، أو 100 شخص كحد أقصى داخل الصالة مراعاة للتباعد الاجتماعى.

وتشهد أيضا دور السينما عرض فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابى.