هكذا هنأت سميرة سعيد ملك المغرب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :

حرصت الفنانة سميرة سعيد، على تهنئة ملك المغرب، بعيد ميلاده، الذي يوافق الجمعة ٢١ أغسطس.

ونشرت سميرة، صورة ملك المغرب عبر حسابها على تويتر ، وعلقت : "‏كل عام وملكنا بخير وصحة .. ويهنأ بأسرته الصغيرة ويطمئن على أسرته الكبيرة.. مغربنا الغالي الحبيب".