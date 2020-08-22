هكذا هنأت سميرة سعيد ملك المغرب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :
حرصت الفنانة سميرة سعيد، على تهنئة ملك المغرب، بعيد ميلاده، الذي يوافق الجمعة ٢١ أغسطس.
ونشرت سميرة، صورة ملك المغرب عبر حسابها على تويتر ، وعلقت : "كل عام وملكنا بخير وصحة .. ويهنأ بأسرته الصغيرة ويطمئن على أسرته الكبيرة.. مغربنا الغالي الحبيب".
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