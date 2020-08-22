ريهام أيمن تنشر صورًا رفقة زوجها من عطلتهما الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريهام أيمن في الصور رفقة زوجها الفنان شريف رمزي، من أحد الأماكن الساحلية، خلال قضاء عطلتهما الصيفية.

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.