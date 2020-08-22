ماجي بو غصن تعلق على قطع المياه في مدينة "الحسكة" بسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علقت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن على انقطاع المياه في مدينة "الحسكة" بسوريا. وكتبت ماجي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"مليون إنسان بيعيش بمنطقة الحسكة بسوريا، والمنطقة مقطوع عنها المياة، كيف هيك، يارب سترك، الله يحميهن ويفرج ضيقتهن بأسرع وقت". وكانت تقارير صحفية، قد أوضحت أن أهل مدينة الحسكة في سوريا يعيشون في ابتزازا تركيًا عبر الماء، بعد أن عمدت القوات التركية إلى إيقاف عمل مضخة مياه الشرب في محطة علوك، في ريف الحسكة.

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