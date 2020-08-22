صور| بملابس البحر.. الشرنوبي وزوجته يستمتعان بالإجازة الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام وزوجة الفنان محمد الشرنوبي، صورا جديدة من إجازتهما الصيفية.

وظهرت راندا في الصور، التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام" وهي بملابس البحر .

وظهر الفنان محمد الشرنوبي في إحدى الصور معها، بملابس البحر أيضا.

وكان الشرنوبي قد نشر صورة أمس وهو يتدرب وهو حاملا لزوجته على ظهره أمام البحر.