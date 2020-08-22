النبوي يروج للعرض الأول لـ"ممالك النار" على القنوات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

روج الفنان خالد النبوي، للعرض الأول لمسلسل ممالك النار على الفضائيات المصرية.

ونشر النبوي صورة له من المسلسل، عبر حسابه على تويتر: "ممالك النار، النهاردة الساعة 7 على dmc".

وسبق أن عرض المسلسل على قناة mbc، والمسلسل يجسد حياة طومان باي، وصراعه مع العثمانيين، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، منهم محمود نصر، محمد حاتم، كندة حنا، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك.