أمير طعيمة يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الشاعر أمير طعيمة على تهنئة الفنان تامر حسني بعيد ميلاده.

ونشر "طعيمة" صورًا تجمعهما من حفل العيد ميلاد، الذي حضره محمود العسيلي، درة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق أمير طعيمة على الصورة :"كل سنة وانت طيب ياتيمو".

يذكر أن تامر حسني انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا"، الذي يشاركه في بطولته حلا شيحا وماجد الكدواني.