هل ستتزوج الممثلة الهندية مانجو وارير مرة أخرى؟.. اكتشف الحقيقة

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رنا صلاح الدين - أفادت تقارير اعتزام المملة الهندية مانجو التي انفصلت رسميًا في يناير 2015 من رحلة زواج استمرت لمدة 16 عامًا، أنها ستتزوج مرة أخرى من رجل أعمال.
ومع ذلك ، في مقابلة مع مجلة شهيرة ، كشفت مانجو أنها ليست منزعجة من الشائعات المتعلقة بعلاقة غرامية والزواج مرة أخرى، أضافت مانجو، "الصحافة تكتب ما تريد".
وذكرت مانجو أنها شخص يعرف كيف يحافظ على الصمت بشأن مثل هذه القضايا، كما أنها لا تؤمن بنشر غسيلها في الأماكن العامة، وأضاف التقرير أنها لا تخطط للزواج مرة أخرى في أي وقت قريب.
على جبهة العمل ، سيظهر مانجو في فيلمها الجديد 'Marakkar-Arabikadalinte Simham، كما من المتوقع ان تعمل على فيلم آخر بعنوان The Priest.
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