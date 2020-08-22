مدحت العدل يحتفل بخطبة ابنته بحضور النجوم ومحمد رمضان يشعل الحفل.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - احتفل الكاتب والشاعر مدحت العدل بخطبته ابنته «آية» في إحدى القرى الساحل الشمالي بحفل حضره كوكبة من ألمع نجوم الفن والإعلام في مصر.

عدد كبير من صور ومقاطع فيديو من أجواء حفل الخطبة، تبادله الحضور من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين للعروسين حياة سعيدة وموفقة، كما كان لافتاً البهجة التي غلفت الحفل بالتزامن مع قضاء عدد كبير من النجوم لأجازاتهم الصيفية في منطقة الساحل الشمالي، وكان لحضور الفنان المصري محمد رمضان وقعاً مميزاً، حيث اشتعلت أجواء الحفل بمجرد دخوله على أغنيته الشهيرة «مافيا»، والتي شارك فيها العروسان الرقص مع رمضان.

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ومن أبرز حضور الحفل، إلهام شاهين، هالة صدقي، ليلى علوي، حسين فهمي، بوسي شلبي، لميس الحديدي، لبلبة، بالإضافة لعدد من رجال الأعمال وأسرة العروسين.