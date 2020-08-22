شكرا لقرائتكم خبر عن حفل خطوبة ابنة مدحت العدل.. رمضان يغنى "نمبر وان" ويسرا وإلهام شاهين ترقصان على أنغام "بنت الجيران" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل الفنان محمد رمضان الأجواء في حفل خطوبة آية ابنة الدكتور مدحت العدل على عمر شطا في إحدى قري الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير وبعض رجال الأعمال.



محمد رمضان يغني في حفل خطوبة آيه العدل

وأظهرت لقطات فيديو، الفنان محمد رمضان وهو يغني أغنية "مافيا" و"نمبر وان" وسط الحضور، فيما كان يرقص العروسين على أنغام أغنياته، كما أظهرت لقطات الفيديو وصلة رقص للفنانة يسرا وسط نجوم الفن مع العروسين، كما رقصت أيضا مع الفنانة إلهام شاهين على أنغام أغنية "بنت الجيران".

لبلبة وإلهام شاهين ولميس الحديدي وليلى علوي وهالة صدقي

وشهد حفل خطوبة آية العدل على عمر شطا، أجواء مبهجة بحضور عدد العديد من نجوم الفن والمشاهير من بينهم النجمات لبلبة، وليلى علوى وإلهام شاهين ويسرا وهالة صدقي، والفنان وحسين فهمي والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.

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الفنان خالد النبوي في حفل خطوبة ابنة مدحت العدل

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور والفيديوهات لحفل الخطوبة الذي تواجد فيه نجوم الفن، الذين حرص بعضهم على الرقص على ألحان أغنيات الهضبة ومحمد رمضان وحكيم.



الإعلامية لميس الحديدي مع العروسية



الدكتور مدحت العدل مع ابنته آيه



جانب من حفل خطوبة آية أبنة الدكتور مدحت العدل