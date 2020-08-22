شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يهنئ مدحت العدل بخطوبة ابنته آية على عمر شطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير ومجلس إدارة ”الخليج 365”، وأسرة التحرير، بخالص التهاني القلبية للدكتور مدحت العدل بمناسبة حفل خطوبة ابنته آية على عمر شطا في إحدى قرى الساحل الشمالي.

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الدكتور مدحت العدل في صورة تذكارية مع ابنته آيه في حفل خطوبتها

واحتفل الدكتور مدحت العدل بخطوبة ابنته آية العدل على عمر شطا اليوم، في إحدى قري الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير وبعض رجال الأعمال، على رأسهم النجوم لبلبة، وليلى علوى وإلهام شاهين ويسرا وحسين فهمي وهالة صدقي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.



الدكتور مدحت العدل مع ابنته آيه

وسرعان ما انتشرت صور حفل الخطوبة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي ظهر فيها النجوم والفنانين مع العروسان بحضور الدكتور مدحت العدل وعدد من الأهل والأصدقاء.

وظهر عدد كبير من النجوم والمشاهير في بعض الفيديوهات المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا، وهم يتراقصون على ألحان أغانى الهضبة عمرو دياب.