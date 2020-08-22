مفاجأة قوية لتامر حسني في عيد ميلاده بتوقيع زوجته بسمة بوسيل في الساحل.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجها، النجم المصري تامر حسني، وجهزت له حفل عيد ميلاد ضخم دعت له عدد كبير من أصدقائهما من داخل وخارج الوسط الفني في إحدى قرى الساحل الشمالي، حيث يقضي الزوجان أجازتهما الصيفية هناك حالياً.

بسمة كانت حريصة على دعوة عدد كبير من مشاهير المجتمع المصري والعربي لحضور حفل عيد ميلاد نجم الجيل، ومن أبرز الحضور، درة، محمود العسيلي، أمير طعيمة، شيريهان أبوالحسن، سمر يسري، ريهام حجاج، فيفي عبده، نسرين إمام، وغيرهم، كما جهزت نجمة ستار أكاديمي قالب كيك مميز، حمل صوراً من ألبومات وأفيشات أفلام نجم الجيل.

تامر أعرب عن شدة سعادته بمفاجأة زوجته، ونشر صوراً من أجواء عيد الميلاد، شاكراً بسمة في تعليق كتب فيه: «مفاجأة بسومي ليا الف شكر يا حبيبتي و ربنا يخليكي ليا و يخليلنا ولادنا و يسعد كل الناس و كل الشكر للناس الجميله اصدقاء العمر اللي شاركوها عمل المفاجأه و طبعاً بشكر الناس اللي عملوا التورته الجميله دي».

Advertisements

يُذكر أن نجم الجيل كان قد اشترط على بسمة اعتزال الفن والتفرغ لتأسيس أسرة، حيث تم الإعلان عن زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر 2018.

من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد «مش أنا»، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك تامر في بطولته أمام ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وغيرهم.