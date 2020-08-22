رد فعل سلمان خان بعد اكتشاف أن حبيبته السابقة ايشواريا راي تزوجت من ابهيشيك باتشان

رنا صلاح الدين - تحدث سلمان خان عن ايشواريا راي وكاترينا كايف وشاروخان في مقابلة سابقة دفعة واحدة، وبشكل مفاجئ تسببت تلك المقابلة في حدوث صدع بعلاقته من النجم الشاب ابهيشيك باتشان زوج ايشواريا راي.

في مقابلة ، تحدث سلمان خان بشكل مفاجئ عن ايشواريا راي وقال إنه سعيد لأنها تزوجت من أبهيشيك باتشان، وأكد خان في مقابلة مع تلفزيون الهند، على تمنياته لايشواريا بالسعادة وقال إنه سعيد جدًا بزواجها من أبهيشيك لأنه رجل رائع من عائلة جيدة، لافتًا "أفضل شيء أريده لها هو أن تعيش حياة سعيدة".

يُشار أنه كلما نوقشت حالة سلمان العاطفية كان لعلاقته بأيشواريا نصيب كبير، نظرًا لأنهما كانا بأحد الأيام الثنائي الأكثر تداولًا، في الواقع، لم يكن انفصالهما سلسًا وتسبب في وضعهما عبر عناوين صحفية كبيرة.

عندما سُئل عن كاترينا كايف ، اختار عدم الإجابة وقال، "هناك العديد من المشاكل الأخرى التي تؤثر على الناس في البلاد، لماذا تعتبر علاقة سلمان كاترينا أخبارًا الأكثر وطنية؟".