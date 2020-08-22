أحمد سعد يحتفل بخطبته رسمياً.. ومفاجأة مذهلة من حبيبته في عيد ميلاده.. صور

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان المصري أحمد سعد خطبته رسمياً من حبيبته، سيدة الأعمال، علياء بسيوني، وذلك بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ39.

سعد حرص على مشاركة محبيه بصورة من أجواء حفل الخطوبة، ظهر فيها خطيبته يستعرضان خواتم الخطبة، معلقاً عليها: «هارده عيد ميلادي وخطوبتي»، حيث تلقى المطرب المصري تهاني متابعيه وأصدقائه سواء من داخل أو خارج الوسط الفني، متمنيين له النجاح والتوفيق بحياته الجديدة مع علياء.

المفاجأة كانت الهدية التي جهزتها علياء لخطيبته بمناسبة عيد ميلاده، حيث فاجأته بلافتات إعلانية ضخمة على كوبري أكتوبر بالقاهرة، تحمل صورته، ومكتوب عليها: «أحمد سعد.. عيد ميلاد سعيد حبيبي»، وقد نشر سعد مقطع فيديو استعرض فيه هدية حبيبته، قائلاً: «يا سلام لما الواحد يصحى في عيد ميلاده يلاقي حبيبته عملاله كده على كوبري أكتوبر».

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يُذكر أن أحمد سعد كان قد أعلن عن ارتباطه عاطفياً يناير الماضي دون الكشف عن هوية حبيته، حتى أحتفل بعيد ميلادها علناً لأول مرة بعد ارتباطهما يوليو الماضي، وهو ما اعتبره البعض بمثابة إعلان عن خطبة الحبيبن.

خطيبة سعد الجديدة هي «علياء بسيوني»، وهي سيدة أعمال من خارج الوسط الفني، وتملك متجرا لبيع الأزياء النسائية الفاخرة، وقد سبق وتزوج الفنان المصري 3 مرات، الأولى من والده أبنائه، لبنى بيوني، والثانية من الفنانة المصرية ريم البارودي، والثالثة من النجمة سمية الخشاب، حيث مازال يعيش سعد صراعاً قضائياً مع الأخيرة منذ انفصالهما في مارس 2019، وذلك حول حقوقها الشرعية بعد الطلاق.