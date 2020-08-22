شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يعيش قصة حب مع سارة سلامة فى "إسعاف يونس".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد أنور إنه مشغول حالياً فى تصوير مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، المقرر عرضه قريباً على منصة WATCH IT الرقمية، مشيراً إلى أن المسلسل يعتمد على الكوميديا بشكل كبير، لافتاً إلى أن المخرج معتز التونى من المخرجين الذيم يقدمون الكوميديا بشل محترف وراقى وبسيط للجمهور .

وأكد أنور، لـ"الخليج 365"، أن الأحداث تكشف عن علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث إنه يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك فى بطولته بجانب محمد أنور، كل من سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة.

يذكر أن محمد أنور يشارك في بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى، والمقرر عرض النصف الثانى منه خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج سينرجى .