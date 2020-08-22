شكرا لقرائتكم خبر عن "العوضى وإمام ورشاد" يدعمون ضحية التنمر بالتربية الرياضية.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب نجوم الفن أحمد العوضي ومحمد إمام ومحمد رشاد عن دعمهم الشديد وتضامنهم الكامل مع الشاب أحمد عمر الذي تعرض إلى التنمر في كلية التربية الرياضية، بعدما تم رفضه في اختبارات القدرات بالكلية في جامعة كفر الشيخ.



العوضي عبر تويتر

وشارك الفنان أحمد العوضي، صورة للشاب أحمد عمر ضحية التنمر بكلية التربية الرياضية، معلقا عليها :"كل الدعم ليك وربنا يوفقك"، فيما كتب محمد إمام عبر صفحته الرسمية على تويتر :"متضامن معاك وكل الدعم ليك.. أحمد عمر".



محمد إمام عبر تويتر

في سياق متصل، كتب محمد رشاد عبر صحفته الشخصية على انستجرام :"تقييم أى إنسان فى أى مجال بأخلاقه وعمله مش بشكله.. وأنا شايف أن أحمد عمر، شاب زى الفل ومش ناقصه حاجة، وأنا على المستوى الشخصى أتمني أقابله وأتصور معاه أحلى صورة، وياريت يحضر معايا تسجيل أغنيتى الجديدة فى الأستوديو وأى حفل قريب لما الظروف تسمح بإقامة حفلات".



محمد رشاد عبر تويتر

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والتقى ”الخليج 365” فى فيديو بث مباشر مع الشاب أحمد عمر من محافظة كفر الشيخ، الذي عاني من التنمر في كلية التربية الرياضية بسبب شكله، وقال إنه يعانى من حالة طبية مشهورة جداً، ولكنه تعرض للتنمر من حالته أكثر من مرة فى صغره وفى الدروس، وكان ينكمش قليلاً خوفاً من التنمر عليه، ولكن الموضوع ازداد عقب رفضه بالكلية.

وأضاف الشاب أحمد عمر، أنه توجه يوم الثلاثاء الماضى للتقديم فى كلية التربية الرياضية، وتم تحديد موعد له يوم الخميس الماضى، وجلس لمدة ساعتين فى انتظار الاختبارات وجلس مع مسئول مجموعته وتم قياس الطول والوزن وكان مناسب تماماً، وكانوا يتوافدون 6 شباب على 2 دكاترة بالكلية، وتم عمل الاختبارات اللازمة لهم، وأحد الأطباء نظر له بشكل غريب، وطلب الحديث معه وأبلغه أنه يعانى من حالة طبية من الصغر وملتزم فى العلاج، وقال له أحد الدكاترة "إلبس هدومك وروح".

وكان قد رصد "اليوم سابع" واقعة التنمر ضد أحمد، الذي أراد أن يدخل اختبارات كلية التربية الرياضية، التى يتمنى أن يلتحق بها، ولكنه وبحسب روايته، وجد تنمرا وعنصرية ضده بسبب شكله، حيث يعانى الشاب أحمد عمر من مشكلة فى الشفاة، تطلبت عملية جراحية، وعملية أخرى خلال الفترة المقبلة، ليعود كما كان طبيعيا، ولكن هذا الأمر أثر على شكله، وهو ما جعل الشخص الذى يقوم بالاختبارات، يطرده، ويرفض إكماله للاختبارات.

الشاب أحمد عمر، كتب بوست عبر حسابه على "فيس بوك"، بدأه بكلمة "أنا قبيح"، ولكن سرعان ما انتشر البوست الذى يروى فيه تفاصيل الواقعة بشكل كبير على "السوشيال ميديا"، ليجد أحمد كل الدعم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديد "فيس بوك"، فى أقل من 17 ساعة فقط.